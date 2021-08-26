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الرئيس رئيسي: في المنظومة الفكرية للإمام الخميني والقائد هو التأكيد على خدمة المجتمع

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

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