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الأميركيتان
أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
دبلوماسي غربي يؤكد تباطؤ العمليات الجوية في مطار كابول أمس الاربعاء
دبلوماسي غربي: المنطقة المحيطة بمطار كابول مزدحمة بشكل لا يصدق رغم التحذيرات الأمنية
دبلوماسي غربي: حوالي 1500 يحملون جواز سفر أو تأشيرة أمريكا يحاولون دخول مطار كابول
الرئيس رئيسي واعضاء حكومته يجددون العهد مع مبادئ الامام الخميني الراحل
الرئيس رئيسي: حكومتنا ترى نفسها خادما لكل اطياف الشعب الايراني ونأمل ان تنهض باعباء الأمانة التي على عاتقها
الرئيس رئيسي: نجدد العهد والولاء مع الامام الخميني على مواصلة هذا النهج
الرئيس رئيسي: سنتغلب على المشاكل بالتأكيد ولا يساورنا في ذلك شك
الرئيس رئيسي: لقد اخذنا على عاتقنا حل مشاكل المواطنين
الرئيس رئيسي: نحضر اليوم الى هذا المكان لنؤكد اننا نتحمل المسؤولية
الرئيس رئيسي: القائد الخامنئي هو الذي يوضح لنا مبادئ الإمام الخميني
الرئيس رئيسي: نحمل على عاتقنا أمانة تقديم الخدمة للشعب الايراني
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش
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