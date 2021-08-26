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تحذير للنساء من هذا المكمّل الغذائي!

تحذير للنساء من هذا المكمّل الغذائي!
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

مع التقدّم في السنّ، تلجأ سيدات كثيرات إلى تناول مكمّلات الكالسيوم الغذائية للمحافظة على صحّتهن، إلا أن دراسة سويدية حذّرت من ذلك، مؤكدةً احتمال ارتباطه بالإصابة بمرض الألزهايمر أو الخرف أو بنوبات قلبية لدى السيدات الكبار في العمر.

العالم - صحة

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة "غوتنبرغ" في السويد، وتم خلالها مراقبة 700 سيدة تراوحت أعمارهن بين 70 و92 عاماً، ولم تكن أي منهن مصابة بالخرف في بداية الدراسة، وتناول قسم كبير منهن مكمّلات الكالسيوم بانتظام.

وخلال فترة الدراسة التي استغرقت 5 أعوام، تبيّن أن تناول مكمّلات الكالسيوم يزيد مخاطر الإصابة بالألزهايمر من 3 إلى 7 أضعاف، خاصة لدى السيدات اللواتي يعانين مشاكل في المادة البيضاء في الدماغ، والتي تسبّب موت خلايا الدماغ.

لكن على الرغم من هذه النتائج، لم يجزم الباحثون العلاقة بين تناول مكمّلات الكالسيوم والإصابة بالخرف، لأن الآلية التي يمكن أن يحدث بها هذا التأثير لا تزال غير واضحة لهم، لكنهم أشاروا إلى أن الكالسيوم ربما يؤثر في الأوعية الدموية، خاصة أن دراسات سابقة ربطت بين الخرف ونقص تدفّق الدم في الشرايين.

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تحذير للنساء من هذا المكمّل الغذائي!

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