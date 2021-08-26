الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وهاب: اذا ضُربت السفينة القادمة من ايران ستصبح كل السفن الاسرائيلية في البحر المتوسط تحت النيران

وهاب: اذا ضُربت السفينة القادمة من ايران ستصبح كل السفن الاسرائيلية في البحر المتوسط تحت النيران
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، اذا ضربت السفينة القادمة من ايران الى لبنان ستصبح كل السفن الاسرائيلية في البحر المتوسط تحت نيران حزب الله.

العالم_لبنان

و قال وهاب في حديث تلفزيوني، ان صندوق النقد الدولي يريد فرض العديد من الاجراءات كتخفيف عدد العاملين في القطاع العام وتخفيض الخدمات المقدمة لوزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، مبيناً ان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي هو جديّ ويعلم تماماً كيف يتم العمل من اجل انجاح الانقاذ، وهو يختلف تماماً عن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وهو قادر على تفعيل علاقات التعاون مع الجميع لذا لا بد من تسهيل عمله وانجاح المهمة، واذا اعتذر ميقاتي سيقط الجميع في لبنان.
وأكد رئيس الحزب انه في حال كان هناك حاجة لذهاب ميقاتي الى سوريا من اجل لبنان بالتاكيد سيذهب، وهو يمتلك علاقات دولية كبيرة ومهمة، ويمكنه ان يساعد لبنان كثيراً والجغرافيا اللبنانية تحتم علينا الذهاب الى سوريا، لإنجاح المهمة"، كاشفاً عن ان "رئيس الجمهورية ميشال عون لا يمتلك الصلاحيات الكافية واذا لم يمضي مرسوم تشكيل الحكومة فستسقط كل التركيبة السياسية اللبنانية"، معلناً ان "المواطن اللبناني لا يهمه من يكون وزير الداخلية بل يفكر بسعر صفيحة البنزين والمازوت.
وبيّن وهاب ان لبنان وصل الى نصف طريق الازمة، وكل القوى السياسية في لبنان تتحمل مسؤولية الوضع اللبناني، والاحزاب المشاركة في الحكومة تعرقل عملية التشكيل، واعلب القوى السياسية تهتم فقط لامرها ولا تفكر بالظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن، والناس حالياً لا تؤمن بأحد"، مشيراً الى ان "لبنان يصرف تقريباً الف مليار ليرة خلال الشهر والدولار يرتفع متاثراً بطبع العملة، وباب خلاص لبنان يتمثل بتشكيل الحكومة وميقاتي لديه بعض الضمانات الخارجية، وهو قادر على تأمين بعض الاموال من الخارج

روابط ذات صلة

كورونا لبنان: 1593 إصابة جديدة و 5 حالات وفاة

 الحريري ينتظر "الإعتذار" على "الكوع" فهل يفعلها نجيب ميقاتي ؟

ميقاتي: الخيار الوحيد لانقاذ لبنان هو تشكيل حكومة جديدة

شاهد..سفينة كسر الحصار خنجر في خاصرة اميركا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة السورية تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا

أنظار اللبنانيين تتجه إلى قصر بعبدا

شاهد.. من سيملأ الفراغ في افغانستان بعد الانسحاب الامريكي؟

وهاب: اذا ضُربت السفينة القادمة من ايران ستصبح كل السفن الاسرائيلية في البحر المتوسط تحت النيران

تحذير للنساء من هذا المكمّل الغذائي!

الدفاع التركية تعلن البدء بسحب قواتها من أفغانستان