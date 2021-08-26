شاهد.. من سيملأ الفراغ في افغانستان بعد الانسحاب الامريكي؟

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وأضاف مرتضى خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن هذه القوى تتمثل في ايران وروسيا والصين التي تكون دول فعالة في آسيا الوسطى مشيراً الى أن الدور الباكستاني في افغانستان سيتعزز او ستحاول أمريكا على تعزيز هذا الدور لكن هناك تقارير تتحدث بأن العلاقات الامريكية - الباكستانية ليست على ما يرام مضيفاً بانه كان هناك تنسيق استخباراتي عالي بين الطرفين خلال فترة محاربة تنظيم القاعدة وغيره في افغانستان لكن هذا التنسيق تراجع كثيراً بعد قيام أمريكا بتنفيذ اكثر من غارة دون اذن الحكومة الباكستانية حيث ادى هذا الموضوع الى خلل في العلاقات.

وشدد مرتضى على ان اداء طالبان في المستقبل مهم جدا لأن لأجل ان يكون ملئ الفراغ فاعلاً لأطراف المحور الاساسية( ايران - روسيا - الصين) لا يمكن ان يتم وان يصل الى نتائج هامة على مستوى انهاء النفوذ الامريكي في المنطقة ما لم يكن هناك تعاون جدي من طالبان.

وأكد مرتضى على الانسحاب الامريكي العلني والرسمي لا يعني بالضرورة انكفاءاً سياسياً طول السنوات الاخيرة باعتبار بأن الولايات المتحدة الامريكية لديها ادوات متعددة تستعملها في اكثر من مكان في العالم.

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