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الولايات المتحدة تدعو الحشود المتجمعة قرب مطار كابول لمغادرة المكان فورا محذرة من "خطر مرتفع ومستمر بوقوع هجوم إرهابي"

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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