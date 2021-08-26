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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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الرئيس الايراني رئيسي خلال اول اجتماع لحكومته: إن ما تم القيام به حتى الآن لمكافحة فيروس كورونا جيد ولكنه ليس كافيا ويجب مضاعفته
الرئيس الايراني رئيسي خلال اول اجتماع لحكومته: يجب أن نضمن موضوع التطعيم والصحة في البلاد على المدى القصير
الرئيس الايراني رئيسي خلال اول اجتماع لحكومته: لكل القضايا في البلاد هناك قوانين ولا ينبغي أن ننشغل بالتعقيدات الإدارية
الرئيس الايراني رئيسي خلال اول اجتماع لحكومته: مكافحة الفساد أولوية ويجب تحديد أرضيات انتاج الفساد لكي لا نشهد يوميا ملفا له
الرئيس الايراني رئيسي خلال اول اجتماع لحكومته: عازمون على تطبيق العدالة بأن يكون كل شخص في موقعه وأفضل وسيلة لتطبيقها هو إنفاذ القانون
وزير القوات المسلحة البريطانية: التهديد ذو مصداقية كبيرة وفرصة إجلاء الناس من افغانستان تتضاءل
رئيس الوزراء الفرنسي: باريس لن تعود قادرة على اجلاء الناس من افغانستان اعتبارا من مساء يوم غد الجمعة
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: اعضاء الحكومة سيلتقون السبت القادم مع قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد خامنئي
مصادر عبرية: مقتل "إسرائيلي" طعناً في المغرب كان يدير مطعما في طنجة
الولايات المتحدة تدعو الحشود المتجمعة قرب مطار كابول لمغادرة المكان فورا محذرة من "خطر مرتفع ومستمر بوقوع هجوم إرهابي"
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: اعضاء الحكومة سيلتقون السبت القادم مع قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد خامنئي
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.