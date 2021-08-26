الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني رئيسي خلال اول اجتماع لحكومته: لكل القضايا في البلاد هناك قوانين ولا ينبغي أن ننشغل بالتعقيدات الإدارية

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس رئيسي : مصممون على اجراء العدالة

وصول الشحنة السابعة عشرة من لقاح كورونا إلى البلاد

ماذا تتوقع السعودية من واشنطن بعد تخلي الأخيرة عن أفغانستان؟

شاهد..تحذيرات من هجوم ارهابي على مطار كابول

الجيش اللبناني يرسل تعزيزات عسكرية الى عكار

املاءات خارجية قد تجر السعودية لهاوية التقسيم