الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١
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أعضاء الحكومة الايرانية الجديدة يتلون في اول اجتماع تعهدا بالالتزام بمبادئ الثورة الإسلامية والتمسك بتوجيهات الإمام الراحل وقائد الثورة

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

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