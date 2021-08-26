الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير القوات البريطانية: هناك معلومات مخابرات "ذات مصداقية كبيرة" تفيد بأن مسلحين يخططون لشن هجوم وشيك على المحتشدين بمطار كابول

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الدفاع الاميركي يؤكد التزام بلاده بأمن کیان الاحتلال

الرئيس رئيسي : مصممون على اجراء العدالة

وصول الشحنة السابعة عشرة من لقاح كورونا إلى البلاد

ماذا تتوقع السعودية من واشنطن بعد تخلي الأخيرة عن أفغانستان؟

شاهد..تحذيرات من هجوم ارهابي على مطار كابول

الجيش اللبناني يرسل تعزيزات عسكرية الى عكار