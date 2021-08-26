شاهد..تحذيرات من هجوم ارهابي على مطار كابول

العالم - أفغانستان

خوف وقلق يخيمان على مطار العاصمة الافغانية كابول، فالمدنيون يواصلون محاولاتهم للهرب من البلاد كي لا يقعوا تحت حكم جماعة طالبان التي سيطرت على البلاد، فيما تتزايد التهديدات بتعرض المطار لهجوم ارهابي تشنه ذراع لجماعة داعش الوهابية الارهابية.

وزارة الخارجية الاميركية اطلقت عبر بيان تحذيرا دعت فيه الافغانيين الموجودين في مطار العاصمة الافغانية كابول وتحديدا المداخل آبي والشرقي والشمالي لمغادرتها فورا بسبب تهديدات امنية لم تحددها.

وعلى غرار التحذير الاميركي دعت وزارة الخارجية البريطانية المواطنين الافغان لعدم التوجه نحو مطار كابول وقالت ان هناك خطرا متواصلا بوقوع هجوم ارهابي ودعت للتوجه الفوري نحو اماكن امنة وانتظار التعليمات المقبلة.

وكذلك فعلت الخارجية الاسترالية مؤكدة ان هناك تهديدات متزايدة بتعرض المطار لهجوم، فيما اعلنت بلجيكا وقف عمليات الاجلاء من مطار كابول.

اما روسيا فقد قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان التهديد الارهابي في افغانستان مرتفع بسبب وجود عناصر من جماعة داعش الارهابية، واضاف ان الحديث يدور عن ارهابيين حقيقيين ليسوا من افغانستان، مؤكدا ان الاوضاع ماتزال متوترة للغاية وان بلاده تراقب بقلق وعن كثب.

اما طالبان فقال احد مسؤوليها الكبار مفضلا عدم الكشف عن اسمه ان عناصرها يواصلون حماية المدنيين خارج مطار العاصمة ويخاطرون بحياتهم عند المطار ويواجهون تهديدا من مسلحي داعش مشددا على ضرورة التزام القوات الاجنبية بموعد انتهاء عمليات الاجلاء بنهاية الشهر الجاري.