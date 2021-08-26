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عمليات سرية لإخراج الاميركيين من افغانستان

عمليات سرية لإخراج الاميركيين من افغانستان
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

اطلقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، عمليات سرية لإخراج الأمريكيين الذين بقوا في أفغانستان، وذلك في مسعى لإجلاء جميع الأفراد قبل 31 أغسطس.

العالم-الاميركيتان

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الـCIA بدأت في الأيام الأخيرة عمليات سرية لإخراج الأمريكيين من كابل وخارجها باستخدام طائرات هليكوبتر عسكرية وبمساعدة من القوات البرية الأمريكية، التي لا تزال تحت سلطة وكالة المخابرات المركزية.

وقال مصدر في الكونغرس مطلع على جهود الإجلاء إن القوات الأمريكية ذهبت إلى كابل في مهام مشتركة مع حلفاء أجانب آخرين، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، إلى مواقع محددة حيث أخرجت مواطنين من أمريكيين وحاملي البطاقة الخضراء الأمريكي والأفغان الذين يحملون تأشيرات خاصة لمساعدة الجيش الأمريكي.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن العمليات الجوية والبرية تعتبر "محفوفة بالمخاطر في ظل الظروف الحالية في أفغانستان، حيث بدأت واشنطن في إعطاء الأولوية لإجلاء الأمريكيين على الأفغان المعرضين للخطر. ومن بين هؤلاء آلاف المترجمين الأفغان وغيرهم ممن عملوا مع الحكومة الأمريكية لكنهم بقوا داخل البلاد ويواجهون عقاب طالبان".

وسيطرت طالبان على كابول في 15 أغسطس بعد فترة من الانسحاب الاميركي من افغانستان الذي جاء في ظل هزيمتها في هذا البلد.

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