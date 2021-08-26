النزاهة العراقية تكشف تفاصيل استرداد قرابة مليار دينار

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وقالت الهيئة في بيان: إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، قامت بعد تلقيها ملف الدعوى من دائرة الوقاية في الهيئة والتي رصدت الكسب غير المشروع في أموال المتهم أحد موظفي الهيئة العامة للجمارك، بالتحقيق في القضيَّة وإحالتها إلى القضاء"، مبينة أن "محكمة جنح الرصافة المختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرارها القاضي بالحبس مدة سنةٍ واحدةٍ والغرامة وَرَدّ قيمة الكسب غير المشروع البالغ(916.000.000) دينار".

وأوضحت أن "نتيجة الأدلة والمعطيات المتوفرة؛ وصلت المحكمة إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان؛ قررت الحكم عليه استناداً إلى أحكام المادة (19) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، ومصادرة العقار والسيارة نوع (جيب شيروكي)، المتحصلة نتيجة الكسب غير المشروع، مع مراعاة عدم إطلاق سراح المدان - بعد تنفيذ قرار الحكم - ما لم يتم تسديد قيمة الكسب غير المشروع وتسديد قيمة الغرامة؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".

وأشار البيان الى أن "المادة (19/رابعاً) من القانون تنصُّ "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة الا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".

وأعلنت الهيئة منتصف حزيران الماضي عن صدور قرار حكم على نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق بقضيَّة كسبٍ غير مشروعٍ تضمن الحبس والغرامة واسترداد قيمة الكسب غير المشروع، فيما أفصحت أواخر أيار الماضي عن صدور حكم بالحبس الشديد على قاضٍ متقاعد ظهرت زيادة كبيرة في أموال زوجته، ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من (17.000.000) دولارٍ.