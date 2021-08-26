أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخمیس 26 اغسطس 2021

ايران ..

بعد حصولها على ثقة مجلس الشورى..

بدء مهام الحكومة الجديدة المستندة إلى قاعدة شعبية عريضة لتعزيز إقتدار إيران

آفتاب يزد ..

مجلس الشورى الإسلامي يمنح الثقة لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بأغلبية ساحقة

وطن امروز ..

ولايتي مستشار القائد للشؤون الدولية.. الحكومة المستقبلية بأفغانستان يجب أن تكون إئتلافية تضم جميع الأعراق

ابتكار ..

حركة طالبان تتحدث عن قرب التوصل لصيغة إتفاق مصالحة مع جبهة المقاومة بوادي بنجشير.

آرمان ملي ..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينفي إحتمال أي تدخل عسكري روسي في أفغانستان

اطلاعات ..

الحكومة الجزائرية.. قطعنا العلاقات مع المغرب بسبب سياساته العدائية و دعما للقضية الفلسطينية

جام جم ..

أنباء وتقارير عن تحركات سعودية إماراتية لزعزعة الإستقرار في قطر ولعرقلة إجراء إنتخابات فيها

حمايت ..

إعتراف بلدان حليفة لأمريكا بمواجهة الغرب لفشل مذل ذريع في أفغانستان

جوان ..

صنعاء تحذر .. سنلقن الإمارات درسا قاسيا مالم تنسحب من جزيرة ميون

رسالت ..

إستهداف رتل لوجستي أمريكي آخر في العراق في ثامن هجوم من نوعه خلال يومين

جمهوري اسلامي ..

حركة حماس تحذر الكيان الصهيوني من مغبة القيام بأي عدوان على الشعب الفلسطيني

ابرار ..

محافل إعلامية دولية.. الهدف الرئيسي لمؤتمر بغداد الإقليمي تحسين الأجواء بين إيران والسعودية

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الخمیس

الصحافة

رسالت..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها، ترامب شريك لبايدن في الفشل بأفغانستان.. يصب ترامب الزيت على نيران موجة الانتقادات الداخلية التي يواجهها الرئيس الامريكي جو بايدن بشأن قرار الانسحاب من افغانستان لاضعاف موقفه وللتشكيك بصورة اكبر باهليته , ولكن..

بايدن سار في الواقع على خطى إتفاق أبرمه ترامب مع طالبان بمباحثات الدوحة تجاهل وجود حكومة كابول تماما.

ان الانسحاب الامريكي يترجم هزيمة امريكية بجلاجل في افغانستان وحصيلة طبخة شرع ترامب باعدادها للخروج من المستنقع الافغاني بما تبقى لامريكا من ماء وجه وذلك عبر ابرام اتفاق وبعد اشهر من المباحثات بالدوحة مع طالبان , وهو اتفاق مهد الطريق عمليا لعودة طالبان الى السلطة بكابول والذي حدث هو ان بايدن سار على خطى ترامب بشأن اتفاق الدوحة مع تسريع تنفيذه الامر الذي سلط الضوء على واقع حجم الهزيمة الامريكية المريرة المذلة وفضح طبيعة هذا الانسحاب وكونه هربا على غرار الهرب الامريكي من سايغون .

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تعليقها، بصمات أصابع الرياض وأبوظبي بزعزعة الإستقرار بقطر .. يبدو ان اعلان قطر على اجراء اول انتخابات برلمانية في تاريخها في شهر اكتوبر المقبل قد اثار فزع السعودية والامارات بشكل كبير.

إن هناك شكوكا حسب محافل إعلامية عربية حول تحريض السعودية والإمارات لقبيلة" آل مرة" ضد الحكومة القطرية، ان توقيت تصعيد هذه القبيلة التي تستوطن مناطق بين الحدود القطرية السعودية لمطالباتها بشان قانون الجنسية والمواطنة لم يأت وحسب هذه المحافل من باب الصدفة ابدا بل بتحريض من الرياض وابو ظبي.

ان هناك رؤية تقول بان اجراء قطر انتخابات برلمانية يعني بالنسبة للسعودية والامارات تزايد احتمال مواجهتما لمطالبات داخلية مماثلة قد تكون بداية لتغييرات جذرية في الهيكليات التقليدية السائدة لانظمة الحكم فيهما.

ابتكار ..

نشرت صحيفة ابتكار تقريرا ينقل عن زعيم حركة المقاومة في وادي بنجشير بافغانستان قوله ان، إحتمال وقوع حرب في بنجشير هو خمسون بالمئة وجاء في التفاصيل.. وسط تضارب الانباء حول الاوضاع في وادي بنجشير الذي يعتبر آخر جيب مقاومة ضد حركة طالبان, اكد زعيم جهة المقاومة هناك ان احتمال اندلاع معارك حاسمة ما زال مطروحا ..

أحمد مسعود نجل القائد الميداني الشهير الراحل أحمد شاه مسعود نوه بحشد طالبان آلاف المقاتلين لكنه نفى وقوع مواجهات احمد مسعود شدد على استعداد جبهة المقاومة في بنجشير لخوض قتال طويل ضد طالبان عند الضرورة لكنه اوضح بان الجبهة لنى تتجاهل اية فرصة لايجاد حل سلمي مع طالبان في نفس الوقت .

ويرى مسعود ان احتمالات الحرب والسلام تبقى مرهونة بموقف طالبان.

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها، الإتفاق النووي وضرورة إيجاد رؤية جديدة .. بعد عدة اسابيع من المفاوضات الخاصة باحياء الاتفاق النووي في فيينا توقفت هذه لمفاوضات نتيجة للمماطلات الغربية.

إن إصرار أمريكا على تجاهل شرط الإلغاء الكامل للحظر وإجراء إختبار لمصداقية الإلغاء عامل رئيسي لتعثر المفاوضات الى جانب ذلك شكلت الرؤية الامريكية الاوروبية المتمثلة برفض تقديم اية ضمانات مكتوبة وقانونية لايران بعدم تكرار الانسحاب من عضوية الاتفاق النووي على غرار ما قام به ترامب, عقبة رئيسية في المفاوضات , فمثل هذه الرؤية تعكس اتجاها للاحتفاظ باوراق ابتزازية مقابل بلادنا وتجسد وجود نواية سيئة , ومن هنا مالم يغير الغرب من نظرته للامور فأن كلامه عن احياء الاتفاق النووي سيبقى مجرد شعارا فارغا.

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان عن، إحتدام المنافسة للحلول محل ميركل، في المانيا .. المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ستغادر منصبها نهاية هذا العام بعد استقالتها من زعامة الحزب الديمقراطي المسيحي ويبدو انها تعتزم اعتزال العمل السياسي بالكامل.

إن ألمانيا تستعد لتوديع ميركل التي توصف في ألمانيا وأوروبا بكونها أفضل من تولى هذا المنصب على مدى عقود وهناك استعدادات لاجراء انتخابات برلمانية وسط درج اسماء عدد من المرشحين لتولي هذا المنصب بعد ميركل في ظل هواجس مطروحة من احتمال حدوث تغييرات في مواقف وسياسات تحمل بصمات ميركل ازاء قضايا بالغة الاهمية اعطت المانيا ثقلا اوروبيا وحتى دوليا خاصا, قضاياعلى صعيد استقلالية اوروبا والحد من اعتمادها على امريكا والتعامل السلمي مع روسيا وربما الاهم من ذلك مواقفها ازاء الهجرة والمهاجرين واللاجئين.

آفتاب يزد..

نشرت صحيفة افتاب يزد تقريرا يلقي الضوء على تحذيرات اطلقها الكرملين تقول، التهديدات الإرهابية بأفغانستان بالغة الخطورة، جاء فيه .. عبر الناطق باسم القصر الرئاسي في موسكو عن مخاوف روسيا العميقة ازاء مسار الاحداث والتطورات في افغانستان ..

ديمتري بسكوف أكد أن موسكو تراقب الأوضاع في أفغانستان بدقة وهناك أدلة متزايدة عن نشاطات كبيرة لـ" داعش" والقاعدة وحسب هذا الناطق باسم الكرملين هناك كعلومات استخبارية وثيقة لا على اتساع دائرة نشاطات داعش والقاعدة فحسب بل على وجود مقاتلين من جنسيات مختلفة ايضا في صفوف هذين التنظيمين الارهابيين.

وجدير بالاشاراة ان الرئيس الروسي نفسه حذر مؤخرا من ان خطر تسلل ارهابيين الى مناطق وجمهوريات باسيا الوسطى في حالة السماح بدخول مهاجرين افغان معتبرا الامر تهديد للامن القومي الروسي.