فرنسا تعلن وقف عمليات الإجلاء من أفغانستان اعتبارا من مساء الجمعة

العالم-اوروبا

ونقلت إذاعة "آر.تي.إل" عن كاستيكس قوله:"سنواصل الإجلاء حتى مساء غد".

يأتي ذلك، بينما قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمان بون، أمس، إنه من "المرجح جدا" أن تنهي فرنسا عمليات إجلاء مواطنيها وشركائها من أفغانستان اليوم الخميس، لكن كاستيكس أكد أنها ستستمر حتى مساء الجمعة.

وكانت امريكا وحلفاؤها حثوا الناس على الابتعاد عن مطار كابل اليوم بسبب التهديد بشن هجوم إرهابي من قبل تنظيم "داعش" بينما تسارع القوات الغربية لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس.

واشتدت الضغوط لاستكمال عمليات إجلاء آلاف الأجانب والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد طالبان، إذ من المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها المطار الأسبوع المقبل.