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جيش الاحتلال يهدم عدة معسكرات لبناء آلاف الوحدات السكنية

جيش الاحتلال يهدم عدة معسكرات لبناء آلاف الوحدات السكنية
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن السلطات الإسرائيلية قررت هدم معسكرات تابعة للجيش، بهدف تدشين حوالي 20 ألف وحدة سكنية جديدة.

العالم - الاحتلال

وذكرت القناة العبرية السابعة في تقرير مطول لها، أن الجنرال أمير إيشيل، المدير العام لوزارة الحرب الإسرائيلية، وقع مع مدير سلطة الأراضي، يانكي كوينت، اتفاق جديد يقضي بإخلاء معسكرات وسجون عسكرية في مدينة بتاح تكفا وسط فلسطين المحتلة، من أجل إقامة وحدات سكنية.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الوزارة ستقوم بإخلاء المعسكرات في أقرب وقت ممكن وتسليمها لسلطة الأراضي، بهدف إعادة تأهيل هذه المنطقة حتى تصبح صالحة لتدشين عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة.

وأشارت القناة إلى أن جيش الكيان الإسرائيلي سيقوم بإخلاء حوالي 2500 دونم تشكل حوالي 3 معسكرات وسجون رئيسية، من بينها إخلاء حوالي 1300 دونم من معسكر سيركين في مدينة بتاح تكفا، وتمهيدها من أجل بناء حوالي 20 ألف وحدة سكنية جديدة.

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