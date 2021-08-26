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طالبان: حراسنا يواصلون حماية المدنيين خارج مطار كابول

طالبان: حراسنا يواصلون حماية المدنيين خارج مطار كابول
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول من طالبان، اليوم الخميس، إن حراس الجماعة يواصلون حماية المدنيين خارج مطار كابول، لكن على القوات الغربية الالتزام بموعد انتهاء عمليات الإجلاء بحلول نهاية هذا الشهر.

العالم-افغانستان

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز، "حراسنا يخاطرون بحياتهم أيضا عند مطار كابول، ويواجهون أيضا تهديدا من تنظيم داعش".

وقال دبلوماسي بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن طالبان تعهدت بضمان الأمن خارج مطار كابول، لكن تقارير المخابرات تشير لتهديدات وشيكة من تنظيم "داعش" لا يمكن تجاهلها.

وحذرت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، اليوم الخميس، من تهديد كبير بوقوع هجوم إرهابي قرب مطار كابول.

ولذلك حثت كانبيرا مواطنيها ومن لديهم تأشيرة دخول لأستراليا على الابتعاد عن المنطقة.

يأتي ذلك بعد بعد وقت قليل اليوم، لتحذير أمني من السفارة الأمريكية في كابول، للأمريكيين بعدم الذهاب إلى مطار كابول.

ودعت أيضا السفارة الأمريكيين الموجودين بالفعل عند بوابات المطار إلى المغادرة على الفور.

وأرجعت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرها ذلك للمواطنين، بسبب التهديدات خارج مطار كابول.

وحذرت إدارة بايدن في الأيام القليلة الماضية من وجود خطر متزايد من أن تنظيم "داعش" ربما يخطط لشن هجوم على مطار كابول.

وأجلت واشنطن وحلفاؤها أكثر من 70 ألفا منهم، بينهم رعاياها وعسكريون في حلف شمال الأطلسي وأفغان مهددون، منذ 14 أغسطس/آب وهو اليوم السابق لسيطرة طالبان على العاصمة كابول.

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