مقتل "إسرائيلي" على يد مغربي في مدينة طنجة

العالم - الاحتلال

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المجموعة أن الإسرائيلي طعن بسكين على يد رجل تقول التقارير الأولية إنه يعاني من "اضطرابات نفسية".

وذكرت التقارير أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه، بيد أن الدافع لم يتضح بعد، وأن الجاني" مضطرب عقليا " وأن النزاع ربما كان حول رفض صاحب المطعم توظيفه.

وقالت الصحيفة إن الشرطة المغربية تحقق أيضا فيما إذا كان الهجوم معاديا لاسرائيل أو ذو دوافع قومية.

وقالت منظمة البحث والإنقاذ الإسرائيلية إنها تعمل مع وزارة الخارجية لإعادة جثمان القتيل إلى الكيان لدفنه.

ونقل موقع "طنجة 7" المحلي بالمدينة الواقعة شمال المغرب مقاطع فيديو قال إنها تظهر لحظة السيطرة على الجاني ونقل الضحية على متن سيارة إسعاف.

ويأتي هذا الحادث بعد أشهر قليلة من تطبيع "إسرائيل" لعلاقاتها مع المغرب وتعزيز العلاقات بما في ذلك إقامة رحلات جوية مباشرة في الأسابيع الأخيرة.