الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل "إسرائيلي" على يد مغربي في مدينة طنجة

مقتل
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

قتل إسرائيلي في مدينة طنجة المغربية طعنا، الأربعاء، على يد مغربي، ولم يتضح بعد الدافع للجريمة، وفق مجموعة "ZAKA" للإنقاذ ومقرها في الاراضي المحتلة الفلسطينية.

العالم - الاحتلال

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المجموعة أن الإسرائيلي طعن بسكين على يد رجل تقول التقارير الأولية إنه يعاني من "اضطرابات نفسية".

وذكرت التقارير أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه، بيد أن الدافع لم يتضح بعد، وأن الجاني" مضطرب عقليا " وأن النزاع ربما كان حول رفض صاحب المطعم توظيفه.

وقالت الصحيفة إن الشرطة المغربية تحقق أيضا فيما إذا كان الهجوم معاديا لاسرائيل أو ذو دوافع قومية.

وقالت منظمة البحث والإنقاذ الإسرائيلية إنها تعمل مع وزارة الخارجية لإعادة جثمان القتيل إلى الكيان لدفنه.

ونقل موقع "طنجة 7" المحلي بالمدينة الواقعة شمال المغرب مقاطع فيديو قال إنها تظهر لحظة السيطرة على الجاني ونقل الضحية على متن سيارة إسعاف.

ويأتي هذا الحادث بعد أشهر قليلة من تطبيع "إسرائيل" لعلاقاتها مع المغرب وتعزيز العلاقات بما في ذلك إقامة رحلات جوية مباشرة في الأسابيع الأخيرة.

روابط ذات صلة

شاهد: تضامن مواقع التواصل مع معلق جزائري هاجم التطبيع

هاشتاغ.. التطبيع المغربي الإسرائيلي + فيديو

تسارع وتيرة التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما رأيكم ..کیف یبدو المشهد في اسيا الوسطى بعد انسحاب أميركا من افغانستان؟

بلاسخارت تحذر من أخبار كاذبة تستهدف الانتخابات العراقية

في الجلسة الأولى للحكومة الثالثة عشرة. توقيع "وثيقة عهد مسؤولي حكومة الشعب" من قبل مجلس الوزراء

القوات العراقية توضح اهداف العملية الأمنية بالطارمية

مقتل "إسرائيلي" على يد مغربي في مدينة طنجة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 26-08-2021