شاهد.. أمريكا هربت من أفغانستان تحسباً لمواجهة الصين

العالم - خاص العالم

وأضاف شعيتو خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الإنسحاب الامريكي من افغانستان يطرح علامات استفهام كثيرة حول طبيعة وهدف هذا الانسحاب انطلاقا من الوثائق الامريكية والاعلام الامريكي حيث تقول الادارة الامريكية برمتها بأن الصين هي الخطر الاولى للولايات المتحدة من بعدها روسيا وايران ويجب ان ناخذ بعين الاعتبار هذه الاهداف خلال انسحاب الولايات المتحدة من افغانستان .

وتابع شعيتو بأنه قوة متداخلة في حركة طالبان تسعى في أفغانستان لإعادة تشكيل الدولة انطلاقا من موازين تركتها الولايات المتحدة ولا يمكن ان تنسحب أمريكا وتسيطر طالبان على افغانستان خلال ساعات مضيفاً بان الصراع في افغانستان سيحتدم من اجل تشكيل قوة تستطيع لاحقا ان تنفذ المخطط الامريكي المرسوم لتلك المنطقة بازعاج الصين من الامتداد الى خط الحرير.

وقال شعيتو باننا لاحظنا محاولة الولايات المتحدة الامريكية شق العلاقة الجيدة بين باكستان والصين حيث تهتم باكستان بحركة طالبان اكثر من اي دولة آخرى كما أن أمريكا تسعى الدخول الى دول آسيا الوسطى بالقوة.

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