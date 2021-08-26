الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. أمريكا هربت من أفغانستان تحسباً لمواجهة الصين

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المركز الثقافي الروسي - العربي مسلم شعيتو على عدم وجود اي فراغ سياسياً وحضورياً في افغانستان نتيجة الانسحاب الامريكي حيث تقوم قوة بملئ الفراغ عادة عندما يحدث ذلك.

العالم - خاص العالم

وأضاف شعيتو خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الإنسحاب الامريكي من افغانستان يطرح علامات استفهام كثيرة حول طبيعة وهدف هذا الانسحاب انطلاقا من الوثائق الامريكية والاعلام الامريكي حيث تقول الادارة الامريكية برمتها بأن الصين هي الخطر الاولى للولايات المتحدة من بعدها روسيا وايران ويجب ان ناخذ بعين الاعتبار هذه الاهداف خلال انسحاب الولايات المتحدة من افغانستان .

وتابع شعيتو بأنه قوة متداخلة في حركة طالبان تسعى في أفغانستان لإعادة تشكيل الدولة انطلاقا من موازين تركتها الولايات المتحدة ولا يمكن ان تنسحب أمريكا وتسيطر طالبان على افغانستان خلال ساعات مضيفاً بان الصراع في افغانستان سيحتدم من اجل تشكيل قوة تستطيع لاحقا ان تنفذ المخطط الامريكي المرسوم لتلك المنطقة بازعاج الصين من الامتداد الى خط الحرير.

وقال شعيتو باننا لاحظنا محاولة الولايات المتحدة الامريكية شق العلاقة الجيدة بين باكستان والصين حيث تهتم باكستان بحركة طالبان اكثر من اي دولة آخرى كما أن أمريكا تسعى الدخول الى دول آسيا الوسطى بالقوة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

روابط ذات صلة

عمليات سرية لإخراج الاميركيين من افغانستان

شاهد: انزعاج شعبي اميركي من فوضی الانسحاب من افغانستان

دبلوماسي ايراني: ارساء الاستقرار في افغانستان رغبة مشتركة لطهران واسلام اباد

شاهد:هل سيحاسَب بايدن بسبب فوضی الانسحاب من افغانستان؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"عنق الزجاجة".. مصطلح يعود للتداول في الأردن

ما رأيكم ..کیف یبدو المشهد في اسيا الوسطى بعد انسحاب أميركا من افغانستان؟

بلاسخارت تحذر من أخبار كاذبة تستهدف الانتخابات العراقية

في الجلسة الأولى للحكومة الثالثة عشرة. توقيع "وثيقة عهد مسؤولي حكومة الشعب" من قبل مجلس الوزراء

القوات العراقية توضح اهداف العملية الأمنية بالطارمية

مقتل "إسرائيلي" على يد مغربي في مدينة طنجة