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أ ف ب: هولندا تعلن عزمها وقف عمليات الإجلاء من مطار كابول

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

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