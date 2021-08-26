الولايات المتحدة تسلّم قطر مقاتلات 'إف-15' من الجيل الجديد

العالم - قطر

وجرت مراسم التسليم في حفل أقيم بولاية ميزوري الأمريكية بحضور وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، الذي يزور الولايات المتحدة.

وخلال الحفل أكد العطية أن بلاده تحصل على هذه الطائرات للأغراض الدفاعية، مشيراً إلى أن هذه الطائرات الجديدة تتمتع بمواصفات قتالية عالية وبحمولة وسرعة أكبر من نظيراتها من الجيل السابق.

وفي العام 2017، وقعت قطر اتفاقية بقيمة 12 مليار دولار مع واشنطن وشركة "بوينغ" لشراء ما لا يقل عن 30 مقاتلة من هذا الطراز تكون مزودة بأحدث الوسائل التقنية.

وآنذاك قال العطية: إن الاتفاقية "تمثل تأكيداً للالتزام طويل المدى لدولة قطر في العمل سوية مع أصدقائنا وحلفائنا بالولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز روابطنا العسكرية لتدعيم التعاون الاستراتيجي في حربنا ضد العنف المتطرف، وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم"حسب تعبيره.