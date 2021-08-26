شاهد..مراسل العالم يكشف عن آخر مستجدات تشكيل الحكومة اللبنانية

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في بيروت الزميل حسين عزالدين ان بعد 12 لقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لم تثمر كل هذه اللقاءات عن نتيجة تؤدي الى تشكيل الحكومة العتيدة باتت قاب قوسين او ادنى لان بعض منسوب التفائل قد تراجع نسبيا وخاصة بعد الغمز بقنوات متعددة من خلال الحقائب التي كان متفق عليها ولا سيما حقيبة الطاقة والخارجية والداخلية ليعاد خلط الاوراق مجددا وهذا ما يتريث لاجله الرئيس نجيب ميقاتي قبل الصعود الى قصر بعبدا وتقديم المسودة النهائية لرئيس الجمهورية.

واضاف مراسل العالم ان زيارة نجيب ميقاتي للرئيس ميشال عون ممكن ان تؤجل ولا شيء محسوم حول هذا الامر لانه سيعمل على تقديم مسودة شاملة وان خضعت لتغير تخضع الى تدوير زوايا طفيفة ولا تشكل عائق في تأليف الحكومة.

واوضح مراسل العالم ان الرئيس اللبناني مستعد للتعاون الى اقصى الحدود ضمن المواثيق والاعراف التي تشكل فيها الحكومات، واستنادا للمعايير التي اتفق عليها ان كان مع نجيب ميقاتي او مع رؤساء الحكومة السابقين.

وبين مراسل العالم ان علة تشكيل الحكومة في لبنان تكمن في اطار بعض الحقائب الوزارية مع بعض الاسماء.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...