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روسیا
ترکیا
افغانستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
روسيا تؤكد أنها تلقت طلبيات من دول في آسيا الوسطى محاذية لأفغانستان لتزويدها باسلحة ومروحيات في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة
إعلام الإحتلال: بسبب عطل فني في نظام الإنذار مئات آلاف المستوطنين دخلوا الملاجئ في أسدود وعسقلان وكريات ملاخي وكريات جات ويبنا وغلاف غزة
مصادر عبرية: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات عسقلان وأسدود بسبب "خطأ فني"
مصادر فلسطينية: عائلة الناشط نزار بنات ترفع دعوى أمام المحاكم الأوروبية ضد السلطة الفلسطينية بتهمة اغتياله
مراسلة العالم: ارتفاع حصيلة الشهداء جراء استهداف ارهابيين سيارة اطعام عسكرية قرب مدينة نوى بالريف الغربي لدرعا السورية إلى شهيدين
مراسلة العالم: شهيد وعدد من الإصابات اثر اعتداء الإرهابيين على سيارة إطعام عسكرية تابعة للجيش السوري بالقرب من مدينة نوى بريف درعا الغربي
أ ف ب: هولندا تعلن عزمها وقف عمليات الإجلاء من مطار كابول
متحدث منظمة الطيران المدني الايرانية: منحنا رخصة هبوط لطائرات شركة "كام" الافغانية الخاصة في المطارات الايرانية بناء على طلب مالكها
وزير القوات المسلحة البريطانية: فرصة إجلاء الناس من افغانستان تتضاءل
وزير القوات البريطانية: هناك معلومات مخابرات "ذات مصداقية كبيرة" تفيد بأن مسلحين يخططون لشن هجوم وشيك على المحتشدين بمطار كابول
مصادر عبرية: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات عسقلان وأسدود بسبب "خطأ فني"
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش
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