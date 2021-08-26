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قائد الثورة يستقبل اعضاء الحكومة الجديدة الاسبوع القادم

قائد الثورة يستقبل اعضاء الحكومة الجديدة الاسبوع القادم
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

سيستقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد خامنئي الاسبوع القادم رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة الايرانية الجديدة.

العالم - ايران

وخلال اول اجتماع للحكومة الايرانية الجديدة عقد اليوم الخميس، اعلن رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي بان اعضاء الحكومة سيلتقون سماحة قائد الثورة الاسلامية وقال: ان هذا اللقاء سيتم يوم السبت من الاسبوع القادم.

يذكر ان مجلس الشورى الاسلامي منح خلال اجتماعه يوم امس الاربعاء الثقة لكامل لتشكيلة الوزارية التي اقترحها رئيس الجمهورية ما عدا منصب وزير التربية والتعليم.

وقام رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة صباح اليوم الخميس بزيارة مرقد الامام الخميني الراحل (رض) لتجديد البيعة والميثاق مع مبادئه السامية.

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