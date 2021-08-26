الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: بسبب عطل فني في نظام الإنذار مئات آلاف المستوطنين دخلوا الملاجئ في أسدود وعسقلان وكريات ملاخي وكريات جات ويبنا وغلاف غزة

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عائلة نزار بنات ترفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأوروبية

الصحة الايرانية: اکثر من 36 ألف إصابة و 694 وفاة جديدة بكورونا

طالبان تنفي وجود دليل على تورط "بن لادن" في هجمات 11 سبتمبر

طلبات لشراء اسلحة روسية من دول في آسيا الوسطى

أمير قطر يستقبل وفداً برئاسة مستشار الأمن الوطني بالإمارات

وزير خارجية الصين: ندعم اثيوبيا بقوة