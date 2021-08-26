شاهد..هل لبنان أمام تشكيل حكومة جديدة خلال الايام المقبلة؟

العالم - لبنان

زيارة رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي الى القصر الجمهوري في بعبدا ستفتح فجوة في جدار الازمة المالية والاقتصادي التي يعاني منها الشعب منذ اشهر خصوصا مع خروج الدخان الابيض بالاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

مصادر سياسية اكدت انّ ميقاتي أنجز تشكيلته الحكومية لعرضها على الرئيس ميشال عون خلال لقائهما في القصر الجمهوري، كما يأمل ميقاتي في ان تحظى التشكيلة بموافقة الرئيس عون، كونها ترتكز على التوازن المطلوب في هذه المرحلة، وكون الاسماء الواردة فيها غير مستفزة لأي طرف ما يعني انّ التأليف امام فرصة جدّية لولادة الحكومة.

وفيما رفض مقربون من ميقاتي الدخول في تفاصيل ما يتصل بتشكيلته الحكومية، قالت مصادر مقربة من القصر الجمهوري ان التشكيلة المنتظرة من ميقاتي ، اذا انسجمت مع ما هو متفق عليه بين الرئيسين، فسيتم الاعلان عن الحكومة خلال اللقاء بين عون وميقاتي، لكنها حذرت في الوقت نفسه من ان تكون التشكلية مخالفة للاتفاق فهذا الامر يُعتبر انقلاباً على الأسس والمعايير المتفق عليها، والتفافاً على الحقائب واسماء، فمعنى ذلك عودة الأمور الى نقطة الصفر.

مصادر محلية اخری كشفت عن ضغوط دولية، باتجاه تشكيل الحكومة ​على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، لكي تضع حدا للتدهور الاقتصادي والمالي تهميداً لاجراء الانتخابات النيابية، وتقود المرحلة الرئاسية اللاحقة، في حال انتهت ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وحكمت الظروف بألا يصار إلى انتخاب رئيس جديد.

وفي معلومات المصادر أن التشكيلة الحكومية التي أصبحت جاهزة، كان يفترض ان يتبلغها الرئيس عون من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يوم امس، لكن الرئيس المكلف عاد واتصل بالقصر الجمهوري مرجئا اللقاء 13 بينه وبين عون، وسط أجواء إيجابية.