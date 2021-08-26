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فوضى في مطارات كيان الاحتلال الاسرائيلي

فوضى في مطارات كيان الاحتلال الاسرائيلي
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة مطارات كيان الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، عن اضطرابات وتأخير شديد في الرحلات الجوية في جميع مطاراتها.

العالم - الاحتلال

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تأتي هذه الاضطرابات على خلفية احتجاج اللجنة العمالية بسبب نية هيئة المطارات تقليص عدد الموظفين الدائمين بشكل كبير في أعقاب أزمة كورونا وانخفاض عدد الرحلات الجوية إلى الخارج.

وأشارت الصحيفة إلى أن مطار بن غوريون سيشهد اضطرابات شديدة، كما سيتم إيقاف الرحلات الجوية في مطار رامون بالقرب من إيلات اليوم عند الساعة الثانية ظهرًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن هيئة المطارات قدمت التماسًا للمحكمة صباح اليوم بشأن إصدار أوامر تقييدية للموظفين.

يُشار إلى أن وزارة الصحة التابعة للكيان الصهيوني، أعلنت تسجيل 8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ الأمس، منها 680 إصابة بحالة الخطر.

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