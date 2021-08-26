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وزير خارجية الصين: ندعم اثيوبيا بقوة

وزير خارجية الصين: ندعم اثيوبيا بقوة
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع إثيوبيا في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم اغتنام فرصة اجتماع منتدى التعاون الصيني الأفريقي "فوكاك"، لزيادة زخم التعاون الصيني الأفريقي.

العالم-آسيا والباسفيك

وأكّد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، لنظيره الإثيوبي، ديميكي ميكونين، خلال محادثة هاتفية، أن بكين وأديس أبابا، شريكان في التعاون الاستراتيجي الشامل، مشيرا إلى أن علاقات البلدين اجتازت مرحلة الاختبارات وأصبحت أكثر قوة، وفقا لما نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية.

وأكد وزير خارجية الصين أن البلدين ساعدا بعضهما خلال جائحة "كورونا"، وأن بكين مستعدة لمواصلة التعاون الوثيق مع إثيوبيا في الشؤون الدولية لحماية مصالح البلدين ومصالح الدول النامية.

وقال وانغ يي: "الصين تدعم جهود إثيوبيا لحماية السيادة الوطنية والاستقلال بكل قوة".

واستطرد: "لدينا ثقة في قدرة إثيوبيا على التعامل مع شؤونها الداخلية بشكل صحيح"، مضيفا: "ستواصل الصين دعم الشعب الإثيوبي لتحقيق السلام والاستقرار، وستلتزم بموقفها الثابت بمعارضة تدخل أي قوى خارجية في الشؤون الداخلية لإثيوبيا بذريعة حقوق الإنسان".

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وزير خارجية الصين: ندعم اثيوبيا بقوة

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