الصحة الايرانية: اکثر من 36 ألف إصابة و 694 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الخميس: تم منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم تسجيل 36 الفا و758 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 833 الفا و135 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و788 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و53 الفا و22 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن..

وحتى الآن تم تطعيم 17 مليونا و 772 الفا و252 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 7 ملايين و150 الفا و303 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 24 مليونا و922 الفا و555 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 28 مليونا و330 الفا و70 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 359 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 59 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 30 مدينة.