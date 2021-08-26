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مراسل العالم في أفغانستان: العاصمة كابل يسودها هدوء حذر وسط مفاوضات بين مسؤولين افغان وقادة حركة طالبان

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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