تشاهدون الليلة في بانوراما..

العالم - بانوراما

إلى ذلك تضاربت الانباء حول وقوع اكثر من انفجار فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي ان ثلاثة جنود من الجيش الأمريكي بين المصابين في الانفجار وفقا لمعلومات أولية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: لقاء رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي مع الرئيس ميشال عون بشان تقديم التشكيلة الوزارية لكنه غادر قصر بعبدا دون الادلاء بأية تصريحات.

وكان قد سبق اللقاء تفاؤل في الشارع اللبناني بأنه سيتم خلاله الاعلان عن التشكيلة الوزارية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في بيروت رالف طراف إن الاتحاد يشعر بقلق عميق للتدهور السريع في الأزمة اللبنانية وأنه أبلغ القيادات اللبنانية أن وقت التحرك قد نفد وحثهم على تشكيل حكومة.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.