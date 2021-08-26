وزراء خارجية روسيا وصربيا وآذربيجان يهنئان أميرعبداللهيان

العالم – إيران

هذا وأبرق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف برقية إلى حسين أميرعبداللهيان، مهنئا إياه بتوليه منصب وزارة الخارجية في كابينة الرئيس اإبراهيم رئيسي.

وكتب لافروف إلى نظيره الإيراني الجديد: إنني أعرب عن ارتياحي وأكنّ احترامي للعلاقات الرفيعة وأواصر الشراكة القائمة بين إيران وروسيا، وعلى يقين بأنكم ترغبون في المضي على نهج تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: طوال فترة حضوركم في منصب نائب وزير الخارجية والمساعد الخاص لرئيس البرلمان في الشؤون الدولية، قدمتم كافة الدعم إلى هذا المسار.

وأكد وزير الخارجية الروسي في برقية التهنئة إلى أميرعبداللهيان على "الجهود المشتركة والوثيقة بهدف ترسيخ مزيد من التعامل بين موسكو وطهران؛ وبما يصب في مصلحة الشعبين الروسي والإيراني الصديقين وتعزيز التعاون والسلام والأمن في المجتمع الدولي".

كما وتلقى وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أميرعبداللهيان برقية تهنئة من وزير الخارجية الصربي، لمناسبة حصوله على ثقة مجلس الشورى الإسلامي لمنصب وزير الخارجية.

وقدم نيكولا سلاكوفيتش التهاني والتبريكات للسيد أميرعبداللهيان، مضيفا: إنني واثق من أنك ستنجح بمهمتك في مواجهة التحديات بما تمتلكه من خبرات وتجارب، وبالتالي فإن استلامكم لمنصب الخارجية سيعزز العلاقات بين البلدين ويصب في خدمة مصالحهما.

وأعرب وزير خارجية صربيا عن أمله في اتخاذ خطوات لتطوير التعاون الناجح في جميع المجالات في ظل العلاقات العريقة بين البلدين والتي تمتد لعدة عقود.

وأعرب سلاكوفيتش، عن شكره لما قدمته إيران من دعم متواصل للحفاظ على وحدة أراضي وسيادة جمهورية صربيا، وفي الختام وجه الوزير الصربي، الدعوة إلى عبداللهيان لحضور مراسم الذكرى الستين لانعقاد مؤتمر عدم الانحياز في بلغراد والذي يعقد يومي 11 و12 اكتوبر.

من جانبه قدم وزير الخارجية الآذري جيهون بيراموف التهاني إلى وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أميرعبداللهيان لمناسبة حصوله على ثقة مجلس الشورى الإسلامي لمنصب وزير الخارجية.

وكتب بيراموف، في صفحته على تويتر، أقدم التهاني إلى حسين أميرعبداللهيان لانتخابه وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنيا له التوفيق في هذا المنصب الجديد.

ونال حسين أميرعبداللهيان ثقة نواب مجلس الشورى الإسلامي في اجتماعهم أمس الاربعاء لتولي منصب وزير الخارجية بأغلبية 270 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة وامتناع 6 عن التصويت.

وأكد عبداللهيان في مدونة كتبها على صفحته في موقع إنستغرام، على إقامة علاقات خارجية متوازنة ونشطة وناهضة وذكية، تقوم على الاحترام المتبادل، وإيلاء الأولوية للعلاقات مع بلدان الجوار وآسيا، وتطوير علاقات متوازنة مع جميع بلدان العالم، وتعزيز مكانة الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية وفق خطة عمل رصينة.