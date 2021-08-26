الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

سفيرا إيران وباكستان في كابول يبحثان الوضع في أفغانستان

سفيرا إيران وباكستان في كابول يبحثان الوضع في أفغانستان
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تباحث سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول بهادر أمينيان ونظيره الباكستاني منصور أحمد خان، حول أحدث التطورات في أفغانستان والجهود المشتركة للمضي بمسيرة السلام إلى الأمام.

العالم إيران

وأشار السفير الباكستاني في تغريدة له على موقع "تويتر" إلى لقائه في مقر إقامته السفير الإيراني بهادر أمينيان وكتب: كان لي لقاء ودي مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان تم خلاله البحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات الإقليمية.

وأضاف: كما جرى البحث خلال اللقاء حول الجهود المنسقة بين طهران وإسلام آباد لإرساء السلام المستديم في أفغانستان.

وكان السفير الإيراني في كابول قد التقى الأربعاء عبدالله عبدالله وحامد كرزاي.

وأعلن المكتب الصحفي للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية برئاسة عبدالله عبدالله بأن رئيس المجلس بحث مع السفير الإيراني حول الأمن والاستقرار في أفغانستان، وحضر اللقاء أيضا الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قد أعلن في مؤتمره الصحفي الإثنين بأن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي سيقوم الخميس بزيارة إلى طهران للبحث حول العلاقات الثنائية وقضايا أفغانستان.

روابط ذات صلة

شاهد..مراسل العالم يكشف عن آخر التطورات في افغانستان

دبلوماسي ايراني: ارساء الاستقرار في افغانستان رغبة مشتركة لطهران واسلام اباد

الجمارك الايرانية: وتيرة التجارة مع افغانستان عادت لطبيعتها تقريبا

طهران تدين بشدة اي انتهاك لحقوق الانسان في افغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير المالية العراقي يعلن إكمال إعداد موازنة 2022

نمر يهاجم عارضة أزياء في ألمانيا

سفير الاتحاد الاوروبي في بيروت يسلم نبيه بري رسالة من جوزيب بوريل

عنتريات بينت للاستهلاك المحلي

الإتحاد الأوروبي: نتطلع لإعادة إحياء الاتفاق النووي + فيديو

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 26-08-2021