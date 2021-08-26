سفيرا إيران وباكستان في كابول يبحثان الوضع في أفغانستان

العالم – إيران

وأشار السفير الباكستاني في تغريدة له على موقع "تويتر" إلى لقائه في مقر إقامته السفير الإيراني بهادر أمينيان وكتب: كان لي لقاء ودي مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان تم خلاله البحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات الإقليمية.

وأضاف: كما جرى البحث خلال اللقاء حول الجهود المنسقة بين طهران وإسلام آباد لإرساء السلام المستديم في أفغانستان.

وكان السفير الإيراني في كابول قد التقى الأربعاء عبدالله عبدالله وحامد كرزاي.

وأعلن المكتب الصحفي للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية برئاسة عبدالله عبدالله بأن رئيس المجلس بحث مع السفير الإيراني حول الأمن والاستقرار في أفغانستان، وحضر اللقاء أيضا الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قد أعلن في مؤتمره الصحفي الإثنين بأن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي سيقوم الخميس بزيارة إلى طهران للبحث حول العلاقات الثنائية وقضايا أفغانستان.