طالبة عراقية تتحدى المستحيل

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تلك الصورة أثرت بشكل كبير على رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما تحمله من رسائل إنسانية هامة.

إنها قصة كفاح وصبر يعيشها معظم سكان تلك المناطق الفقيرة، يحاربون أوضاعهم الصعبة يومياً ويحاولون التغلب عليها بإصرارهم على الحياة.

تلك الشابة الصغيرة لم يرهقها العوز ولم يقف في طريق نجاحها، كانت تجلس حاملة كتابها بين يديها تشد على طرفيه بأصابعها وكأنها ترغب بالتهامه وهي تذاكر لامتحانها المنتظر.

لم تتحد تلك الفتاة ظروفها فحسب، بل أيضاً تغلبت على درجات الحرارة اللاهبة التي كانت تحرق رأسها وهي منشغلة بالمراجعة لامتحانها.

ولقد وصلت صورة الفتاة إلى لاعبي منتخب كرة القدم الوطني العراقي، فتحركوا مباشرة وأعلنوا عن إطلاق مبادرة لدعمها، أرسلوا لها «قميص المنتخب» موقعاً من عدة لاعبين.

وأشاد العراقيون بتلك المبادرة الطيبة التي تؤكد بأن كرة القدم خرجت عن كونها لعبة بين المنتخبات الرياضية لتصبح رسالة إنسانية توثق قيم الأخوة والمحبة وتلهم جمهورها على فعل الخير.