الإتحاد الأوروبي: نتطلع لإعادة إحياء الاتفاق النووي + فيديو

العالم – إيران

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو: إن الإتحاد الأوروبي على علم بمنح الثقة لحكومة إيران الجديدة والاتحاد على استعداد للعمل مع الحكومة الجديدة.

وأضاف قائلا إن الاتحاد الأوروبي يتطلع لإعادة إحياء الاتفاق النووي من خلال المفاوضات.

وكان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي قد اكد في وقت سابق، أن بلاده لا مشكلة لديها مع مبدأ المحادثات حول الاتفاق النووي موضحا ان بلاده طالما التزمت بتعهداتها بينما امتنع الاميركيون عن تنفيذ التزاماتهم وانسحبوا بنحو احادي من هذا الاتفاق الدولي وعمدوا الى توسيع دائرة الحظر ضد ايران كما سايرهم الاوروبيون في هذا.

هذا ما اشار اليه الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال لقائه وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي والوفد المرافق له، كما أكد الرئيس الايراني على أن ايران ليس لديها مشكلة مع مبدأ التفاوض.