الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

منظمات دولية: الحصار والعدوان يقتلان طفلا يمنيا كل عشر دقائق

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "المشهد اليمني"، في تشديد دول العدوان السعودي الاماراتي من حصارها وحربها الاقتصادية على الشعب اليمني، حيث ادى الحصار الى تفاقم الازمة الانسانية.

العالم - المشهد اليمني

ويلقي برنامج "المشهد اليمني" الضوء على ما قالته منظمة اليونسيف ان طفلا يمنيا واحدا يموت كل عشر دقائق لاسباب يمكن الوقاية منها، بما في ذلك سوء التغذية والامراض.

ويتناول البرنامج تحميل الجانب اليمني المسؤولية لدول العدوان، حيث دعا الى ضغط دولي كبير من اجل تخفيف الحصار وفتح الممرات البرية والبحرية والجوية.

كما يتطرق برنامج المشهد اليمني الى اتهام قوى وشخصيات يمنية متحالفة مع العداون الامارات والسعودية بسرقة ايرادات النفط والغاز في محافظتي شبوة وحضرموت، وكذلك مصادرة المؤانىء اليمنية واغلاقها بهدف افقار الشعب وتشديد الحصار على جميع المناطق ودعت قوى وائتلافات شعبية في تعز وعدن والمهرة الى خروج تظاهرات حاشدة ضد سياسة التحالف السعودي.

كما يناقش برنامج"المشهد اليمني" في الهدف من مضاعفة الاوضاع الانسانية؟ ولماذا يقف المجتمع الدولي وقفة المتفرج على الاوضاع الانسانية المتفاقمة في اليمن؟ وكيف يمكن معالجة الازمة في ظل استمرار الحرب والحصار؟

ويناقش البرنامج معنى موت طفل واحد في كل عشر دقائق والذي اعلنته المنظمات الدولية. فماذا يعني هذا الرقم وما هي الاسباب؟ وكيفية قراءة التصريحات التي اطلقت في اجتماع مجلس الامن الاخير الذي عقد بشان اليمن؟ وماذا تعني هذه الاجتماعات لمجلس الامن بينما لا يغير شيئا وفقط يصدر بيانات؟ وما هو الهدف من تشديد الحصار من قبل دول العدوان ومضاعفة الاوضاع الانسانية؟

كما يتطرق البرنامج الى سبب وقوف المجتمع الدولي وقفة المتفرج على الاوضاع الانسانية المتفاقمة في اليمن؟ وكيف يمكن معالجة الازمة في ظل استمرار الحرب والحصار؟ وماذا عن عوة اللجنة الاقتصادية العلي الى تحييد الاقتصاد؟ هل يمكن ان تقبل دول العدوان؟

وماذا عن الازمة الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها العدوان؟ فما هي الاسباب؟ وهل تتعمد دول العدون اختلاق ازمات حتى في المناطق التي يسيطرون عليها؟ وكيف يتم قراءة تصريحات محافظ شبوة المعين من قبل العدوان الذي اتهم الامارات بسرقة النفط والغاز.

ضيوف هذه الحلقة من برنامج"المشهد اليمني:

- احمد حجر وكيل وزارة المالية اليمنية

- معتز القرشي ناشط سياسي يمني

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

تغريدات مأرب والمهرة وهلاك المقدشي تتصدر ترند اليمن

مسؤول يمني: بريطانيا شكلت خلايا استخباراتية بالمهرة

رئيسي يشيد بصمود الشعب اليمني في وجه العدوان للعام السابع على التوالي

شاهد.. إتساع رقعة الإحتجاجات في المحافظات اليمنية الخاضعة لتحالف العدوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..وتيرة كورونا تستقر في افريقيا

بالفيديو.. شاهد ردود الفعل الأمريكية والبريطانية والفرنسية إزاء تفجيرا كابول

بالفيديو.. شاهد.. أهمية درعا البلد للدولة السورية

تشاهدون الليلة في بانوراما.. تشاهدون الليلة في بانوراما..

"الطعن بالسكين" يلاحق الاسرائيليين الى المغرب!

مركز البحرين لحقوق الإنسان ينتقد سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان