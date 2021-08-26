منظمات دولية: الحصار والعدوان يقتلان طفلا يمنيا كل عشر دقائق

العالم - المشهد اليمني

ويلقي برنامج "المشهد اليمني" الضوء على ما قالته منظمة اليونسيف ان طفلا يمنيا واحدا يموت كل عشر دقائق لاسباب يمكن الوقاية منها، بما في ذلك سوء التغذية والامراض.



ويتناول البرنامج تحميل الجانب اليمني المسؤولية لدول العدوان، حيث دعا الى ضغط دولي كبير من اجل تخفيف الحصار وفتح الممرات البرية والبحرية والجوية.



كما يتطرق برنامج المشهد اليمني الى اتهام قوى وشخصيات يمنية متحالفة مع العداون الامارات والسعودية بسرقة ايرادات النفط والغاز في محافظتي شبوة وحضرموت، وكذلك مصادرة المؤانىء اليمنية واغلاقها بهدف افقار الشعب وتشديد الحصار على جميع المناطق ودعت قوى وائتلافات شعبية في تعز وعدن والمهرة الى خروج تظاهرات حاشدة ضد سياسة التحالف السعودي.

كما يناقش برنامج"المشهد اليمني" في الهدف من مضاعفة الاوضاع الانسانية؟ ولماذا يقف المجتمع الدولي وقفة المتفرج على الاوضاع الانسانية المتفاقمة في اليمن؟ وكيف يمكن معالجة الازمة في ظل استمرار الحرب والحصار؟

ويناقش البرنامج معنى موت طفل واحد في كل عشر دقائق والذي اعلنته المنظمات الدولية. فماذا يعني هذا الرقم وما هي الاسباب؟ وكيفية قراءة التصريحات التي اطلقت في اجتماع مجلس الامن الاخير الذي عقد بشان اليمن؟ وماذا تعني هذه الاجتماعات لمجلس الامن بينما لا يغير شيئا وفقط يصدر بيانات؟ وما هو الهدف من تشديد الحصار من قبل دول العدوان ومضاعفة الاوضاع الانسانية؟

كما يتطرق البرنامج الى سبب وقوف المجتمع الدولي وقفة المتفرج على الاوضاع الانسانية المتفاقمة في اليمن؟ وكيف يمكن معالجة الازمة في ظل استمرار الحرب والحصار؟ وماذا عن عوة اللجنة الاقتصادية العلي الى تحييد الاقتصاد؟ هل يمكن ان تقبل دول العدوان؟

وماذا عن الازمة الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها العدوان؟ فما هي الاسباب؟ وهل تتعمد دول العدون اختلاق ازمات حتى في المناطق التي يسيطرون عليها؟ وكيف يتم قراءة تصريحات محافظ شبوة المعين من قبل العدوان الذي اتهم الامارات بسرقة النفط والغاز.

ضيوف هذه الحلقة من برنامج"المشهد اليمني:

- احمد حجر وكيل وزارة المالية اليمنية

- معتز القرشي ناشط سياسي يمني

التفاصيل في الفيديو المرفق ...