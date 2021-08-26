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لماذا يقتل طفل يمني كل 10 دقائق؟

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد احمد حجر وكيل وزارة المالية اليمنية، أن الاوضاع الاقتصادية قبل العدوان كانت 49% من السكان تحت خط الفقر، فإذا كان العدوان نتيجة تدمير المنشآت الاقتصادية والسيطرة على جزء كبير من الاقتصاد القومي كالنفط والغاز والموارد للخزينة العامة والموارد الأجنبية.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" المشهد اليمني"، أشار احمد حجر الى انه بحسب المؤشرات الاقتصادية نجد أن مستوى الدخل الفرد انخفض عام 2020 حيث كان في 2014 كان يقارب 57 % وبالتالي انخفاض ما كان يقارب خط الفقر الى مستوى ما يقل عن خط الفقر على مستوى متوسط المجتمع اليمني بحوالي 30%، وبالتالي فإن متوسط دخل الفرد اليمني في المجتمع اصبح تحت خط الفقر.

وخلص الحجر انه عندما ينخفض دخل الأسرة الى أقل من مستوى خط الفقر أي الى أكثر من 60% من خط فقر الغذاء، فهذا نتيجة طبيعية وبالتالي لا تستطيع الأسرة أن تغطي غذائها في حدودها الدنيا.

وكانت قد أعلنت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور أمام مجلس الامن التابع للأمم المتحدة أن طفلًا يمنيًا يموت كل 10 دقائق بسبب الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها، في العام السابع من العدوان السعودي المستمر على اليمن.

وبيّنت هنريتا فور أن العدوان على اليمن أدى الى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 21 مليون شخص بينهم 11.3 مليون طفل إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة، فيما يعاني حوالي 400 ألف طفل من سوء التغذية، ويواجهون خطر الموت الوشيك.

يذكر أن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية قد كشف في إحصائية له عن جرائم العدوان السعودي الأميركي خلال 2300 يوم، وأوضحت إحصائية المركز أن إجمالي الشهداء وصل الى 17176 منهم 3842 طفلا و 2400 امرأة و 10934 رجلا، وبلغ عدد الجرحى 26715 منهم 4225 طفلا و 2832 امرأة و 19658 رجلا.

وشددت دول العدوان السعودي الاماراتي من حصارها وحربها الاقتصادية على الشعب اليمني، حيث ادى الحصار الى تفاقم الازمة الانسانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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