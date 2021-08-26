مشروب الحلبة وفوائده السحرية

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فوائد مشروب الحلبة:

مفيدة لصحة القلب:

يعمل مشروب الحلبة على خفض نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم كما يمنع تراكمها في الدم وعلى أعضاء الجسم وفي الأوعية الدموية مما يحمي من الإصابة بالجلطات. وتصلب الشرايين وأمراض القلب المترتبة على زيادة الكوليسترول الضار.

ضبط مستوى السكر:

أظهرت العديد من الدراسات فعالية الحلبة في الحفاظ على مستوى السكر الطبيعي في الجسم. كما أن هذا المشروب مناسب للذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني حيث تزيد حساسية الجسم للإنسولين وتزيد من نشاطه.

تحتوي الحلبة على البوتاسيم وهو العنصر الأهم الذي ينظم ضربات القلب والمسئول على الحفاظ على المعدل الطبيعي للقلب والحفاظ على اتزان السوائل في الجسم. بالإضافة إلى ذلك فمشروب الحلبة يحتوي على الحديد الذي يساعد على زيادة كرات الدم الحمراء مما يعالج فقر الدم أو الأنيميا.

علاج الالتهابات:

يحتوي مشروب الحلبة على مواد مضادة للأكسدة والتي تحارب تكون الشوارد الحرة في الجسم. وبهذا تمنع تلف الخلايا والاصابة بالتهابات العظام والمفاصل والأعصاب أيضاً.

مفيد للجهاز الهضمي:

يعمل مشروب الحلبة على تنشيط الجهاز الهضمي وزيادة إفراز الإنزيمات الهامة. مما يعالج مشاكل عسر الهضم والإمساك والانتفاخات وأيضاً مشاكل القولون العصبي.