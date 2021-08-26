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رويترز: السكرتير الصحفي للبنتاجون يؤكد وقوع انفجار خارج مطار كابول وأن عدد الضحايا غير واضح

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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انفجار خارج مطار كابول وعدد الضحايا غير واضح

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