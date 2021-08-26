انفجار خارج مطار كابول وعدد الضحايا غير واضح

العالم - افغانستان

وحسب وكالة (رويترز)، ذكر السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس، أن انفجارا وقع خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك ضحايا.

وقال مسؤول أمريكي لـ(رويترز): هناك ضحايا من الانفجار والتفاصيل غير واضحة بشأن العدد والجنسيات.

في هذه الاثناء، افادت (CNN) بوقوع انفجار قوي هز وسط العاصمة الافغانية كابول، فيما أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا.