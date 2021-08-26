شاهد.. أول مسؤول إماراتي يزور الدوحة بعد الأزمة

العالم - خاص بالعالم

تتدحرج على مايبدو كرة المصالحة بين قطر وتركيا والامارات ومصر والسعودية الى الامام، جولات مكوكية من عاصمة الى اخرى، يقوم بها رجل الظل الاماراتي طحنون بن زايد مستشار الامن القومي الاماراتي.

فبعد ايام معدودة من لقائه التاريخي في العاصمة التركية انقرة بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والحديث عن استثمارات اماراتية كبيرة في تركيا، وصل الرجل في زيارة نادرة الى العاصمة القطرية الدوحة.



وسائل اعلام قطرية ذكرت ان طحنون التقى امير دولة قطر تميم بن حمد ال ثاني وان الجانبين القطري والاماراتي بحثا العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية.



زيارة طحنون هذه الى قطر تعد الاولى من نوعها وزيارة نادرة بعد الاختلافات وقطع العلاقات، التي حدثت بين قطر ودول الامارات والسعودية ومصر والبحرين قبل اعوام والمقاطعة والحرب الاعلامية الكبيرة التي شنتها البلدان المذكورة على بعضها البعض.



الرياض والقاهرة والمنامة اعادت علاقاتها مع الدوحة، بعد قمة العلا في السعودية، لكن الامارات لم تعين سفيرا لها في الدوحة، مثل باقي دول ما تسمى بالمقاطعة وظلت الحرب الاعلامية بين الدوحة وابوظبي قائمة حتى الان.

وليس بعيدا عن ابو ظبي والدوحة استقبل ايضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن ال ثاني واشارت السعودية الى ان الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية.

الى ذلك أعلنت الرئاسة التركية أن تطورات إيجابية قد تحدث قريبا في العلاقات مع مصر والسعودية. وأعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين عن أمله في اتخاذ خطوات ايجابية مع كلا الطرفين.



ويرى مراقبون، ان السعودية والامارات والبحرين ومصر الى جانب تركيا وقطر، تسعى الى تخفيف حدة التوتر فيما بينها، بعد أعوام من العداء والخلاف في العديد من الملفات في المنطقة خوفا من تداعيات غير متوقعة، ونظرا لتأثيره المباشر على الاقتصاد والتبادلات التجارية فيما بينهم.



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