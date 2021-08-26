سيرغي لافروف و رافائيل غروسي يبحثان الاتفاق النووي

العالم - إيران

و قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الخميس، أن لافروف التقى رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارة عمل للنمسا اليوم.

وخلال الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الرئيسية المتعلقة بأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

واضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف وغروسي ناقشا الوضع فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة لحل الخلافات بشأن برنامج إيران النووي (الاتفاق النووي) وإصلاحات نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الاجتماع بين لافروف وغروسي أظهر "مستوى عال من التفاهم" بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتشارك روسيا من قبل مجموعة 4 + 1 لحل الخلافات حول برنامج إيران النووي والمشاركة في محادثات فيينا بين إيران والمجموعة، وكذلك الولايات المتحدة ، التي انسحبت من الاتفاق النووي في 2018 بذرائع كاذبة.

كما تريد موسكو أن تتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعمل على تحقيق هذه الغاية.