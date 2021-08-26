وزير الخارجية الباكستاني يلتقي في طهران بـ أميرعبداللهيان +صور

العالم - إيران

والتقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الذي وصل طهران اليوم بوزير الخارجية الجديد للجمهورية الإسلامية الايرانية، حسين أميرعبداللهيان ، في مبنى وزارة الخارجية.

الجدير بالذكر أن قريشي يزور طهران بعد لقائه المسؤولين التركمان وكان في استقباله بالمطار سيد رسول موسوي مساعد وزير الخارجية ومدير عام دائرة جنوب آسيا بوزارة الخارجية.

ويرافق قريشي في زيارته لطهران، الممثل الخاص لرئيس وزراء باكستان في شؤون افغانستان محمد صادق.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زاده ، قد اعلن في مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الاثنين إن وزير الخارجية الباكستاني سيزور طهران يوم الخميس، قائلا إن الزيارة ستتم بناء على طلبه وفي سياق جولة اقليمية تقوده الى عدة دول.

وتابع: "الموضوع الرئيسي للزيارة سيكون القضايا الثنائية، لا سيما ملف أفغانستان".

بدوره قال وزير الخارجية الايراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان اليوم عن زيارة وزير الخارجية الباكستاني أن أحد الموضوعات التي سنناقشها في هذا المرحلة الحاسمة ستكون التطورات في أفغانستان والمنطقة.