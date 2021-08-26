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مراسل العالم يكشف أولى المعلومات عن لقاء الرئيسين عون وميقاتي

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

كشف مراسل قناة العالم، حسين عز الدين، عن أولى المعلومات حول اللقاء الذي جمع بين الرئيس اللبناني ميشيل عون و رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا.

العالم - خاص العالم

وقال مراسلنا انه على خلاف ما كان يروج قبل ساعات بان هناك موجة تفاؤل مصحوبة في هذا اللقاء الثالث عشر بين الرئيسين عون وميقاتي الا ان خروج الرئيس ميقاتي من هذا اللقاء بشكل فيه تجهم ونوع من عدم الرضا بدد هذا التفاؤل بحل عقدة تشكيل الحكومة.

وأكد مراسلنا ان الرئيس ميقاتي غادر قصر بعبدا بعد لقاءه الرئيس عون دون اي تصريح، موضحا نقلا عن مصادر ان عقدة العدل مازالت هي العالقة وهناك ايضا اشكال جديد اضيف على اللائحة التي قدمها اليوم ميقاتي وهي ادراج اسمين لتيار المردة من الطائفة المارونية وهذا يخالف ما كان اتفق عليه سابقا مع رئيس الجمهورية بالنسبة لتوزيع الحقائب المعنية بالطائفة المسيحية.

وأضاف مراسلنا ان هذا اللقاء قرأ بعد نتائجه من عنوانه وهو ان عدم الارتياح ينم على ان العقد مازالت موجودة في مساع تشكيل الحكومة الا ان اتمام اللقاء قرأه البعض بانه يعني ايجابية معينة اي لم ينقطع التواصل بين الطرفين المعنيين بتشكيل الحكومة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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