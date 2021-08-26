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بسبب اختلاف وجهات النظر بين السعودية وأمريكا..الرياض تعتزم تنويع مصادر التسليح

بسبب اختلاف وجهات النظر بين السعودية وأمريكا..الرياض تعتزم تنويع مصادر التسليح
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

تشهد العلاقات بين السعودية وروسيا تطورات ملحوظة على مستويات عدة، خاصة على المستويين الاقتصادي والعسكري و خبراء سعوديون يؤكدون أن التنسيق بين البلدين يقود نحو علاقات أقوى واتفاقيات في المجال العسكري، وكذلك على المستوى الاقتصادي.

العالم-السعودية

ويرى الخبراء أن هناك اختلافا بين وجهات النظر السعودية وإدارة بايدن، وأن المملكة عازمة بشكل جاد على تنويع مصادر الأسلحة وتوطين الصناعات العسكرية دون أي ضغط من أي طرف "في إشارة للجانب الأمريكي"، خاصة في ظل المواقف الإيجابية الروسية تجاه المملكة، حسب قولهم.

وبحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت السعودية المرتبة الأولى للدول الأعلى استيرادًا للأسلحة في العالم، حيث بلغت نسبة واردات الأسلحة للسعودية من الحصة العالمية 11% ما بين 2016 و2020.

تقدم أمريكا 79% من واردات الأسلحة للسعودية، فيما تقد المملكة المتحدة بنسبة 9.3 %.

وفي 24 أغسطس الجاري، أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان آل سعود، أن المملكة ملتزمة بتعزيز التعاون مع روسيا، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على الاستجابة المشتركة للتهديدات والتحديات.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، توقيع اتفاقية بين السعودية وروسيا، تهدف لتطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

ونشر الأمير خالد بن سلمان تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها: "التقيت معالي وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو. ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

وأضاف ابن سلمان: "وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية، تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.

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