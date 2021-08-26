شاهد: الفصائل الفلسطينية ترد على تصريحات لـ ’غانتس’ بشأن السلطة

العالم - فلسطين

ماذا يقصد وزير حرب اسرائيلي قواته تقتل طفلا في جنين وتشن عدونا على غزة في قوله سنقدم الدعم للسلطة الفلسطينية لتعزيز دورها في الضفة الغربية ؟ وكما يرى المراقبون كان اولى بغانتس ان يمنع قواته من التوغل صباح مساء في المدن الفلسطينية كي يمنح دورا للسلطة بدلا من اضعافها على الاقل امام شارعها العام، لكن ينطبق على تصريحات جانتس المثل العربي وراء الاكمة ما وراءها .

ورأى مدير مركز المسار للدراسات نهاد ابو غوش "انه ربما يسعون الان الى انعاش وضع السلطة اقتصاديا لكن بدون افاق سياسية وبدون اي فرصة جدية لحل سياسي يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني"

في الضفة الغربية الفصائل الفلسطينية وغيرها اعتبرت تصريحات غانتس بانها محاولة لاظهار السلطة الفلسطينية بانها تعمل كوكيل امني للاحتلال لا اكثر وعليه فان لازما اليوم وفق عدد من الفصائل والسياسييين ان تعمل على السلطة على قطع العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي بكافة اشكالها وتحديدا التنسيق الامني الذي يضر بمصالح الفلسطينيين .

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح "إن على السلطة ان لاتزرع اوهام ان هناك شريك اسرائيلي او ان هناك امكانية لمفاوضات على السلطة ان تعلن موقفا رسميا عبرت عنه معظم الفصائل بكشف هذه المناورات الامريكية والاسرائيلية بالاعلان ان لا خطة للتفاوض ولا امكانية للعودة الى المفاوضات وان المطلوب التعجيل بترتبت الوضع الداخلي الفلسطيني لاستئناف المقاومة والمواجة التي بدأتها معركة القدس".

وانتهاء وليس بداية فان جانتس يحاول ان يزرع اسفينا في الشارع الفلسطيني فهو وحكومته لا يعنيهم ان تكون السلطة الفلسطينية قوية بل ضعفها افضل لهم وضعفها لن يتاتى الا بخلق شرخ بينها وبين شارعها .