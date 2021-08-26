شاهد آخر تطورات تفجيرات مطار كابول الأفغاني

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم في تغطية خاصة حول تفجيرات مطار كابول الأفغاني، أفاد مراسلنا:"انه بعد وقوع الانفجار قامت القوات الأجنبية بإطلاق النار بشكل مكثف على المتواجدين وعلى الهواء، وان الصور الواردة من مواقع التواصل الاجتماعي، صورا مؤلمة تظهر عشرات القتلى وليس بالعدد القليل والارقام ترتفع في مشفى العاصمة كابول.

وبين مراسلنا أن مسؤولية تنظيم داعش الارهابي عن الهجوم الانتحاري قرب مطار كابول أمر شبه مؤكد، وان عمليات الاجلاء وإقلاع الطائرات من مطار كابول لم تتوقف".

وكانت أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجار عند أبواب مطار العاصمة الأفغانية كابل، وذكر السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس، أن انفجارا وقع خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك ضحايا.

وقال مسؤول أمريكي الى أن هناك ضحايا من الانفجار والتفاصيل غير واضحة بشأن العدد والجنسيات.

في هذه الاثناء، افادت (CNN) بوقوع انفجار قوي هز وسط العاصمة الافغانية كابول، فيما أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا.

وبحسب فرانس بريس ، قال كيربي: "يمكننا أن نؤكد وقوع انفجار في محيط مطار كابول" مشيرا إلى عدم توفر معلومات دقيقة في الوقت الراهن حول سقوط ضحايا.

وكانت الولايات المتحدة ودول حليفة لها قد حذّرت من خطر "وشيك" يتهدد مطار كابول بناء على معلومات استخبارية.

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الخميس بوقوع انفجارين على الأقل في "هجوم معقد" استهدف محيط مطار كابول بينما كانت عمليات الإجلاء متواصلة. وأشارت معطيات أولية إلى سقوط 5 قتلى على الأقل والعديد من الجرحى.

وكان قد دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حكومته إلى اجتماع أزمة إثر الهجوم. من جهته، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو أن الأوضاع في أفغانستان تدهورت بشدة، مشير إلى إن سفير فرنسا في أفغانستان لن يبقى هناك لأسباب أمنية.

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