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مراسل العالم: مسؤولية تنظيم داعش الارهابي عن الهجوم الانتحاري قرب مطار كابول أمر شبه مؤكد

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

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