شاهد بالفيديو: تحذيرات من كوارث بيئية تضرب ليبيا

العالم - ليبيا

تلوث وصف بالكارثي يهدد شواطئ ليبيا ويشكل خطرا وضررا على البيئة والناس على حد سواء أما سبب هذا التلوث فهو تكدس النفايات الصلبة وغيرها على الشاطئ والأخطر منه توقف محطة معالجة مياه الصرف الصحي..والنتيجة حرمان سكان العاصمة طرابلس وضواحيها المطل من الاستمتاع بموسم الصيف أوالتخفيف من وطأة تردي الخدمات لا سيما معاناة الليبيين المتكررة من انقطاع الكهرباء.



وبمجرد الاقتراب من الشاطئ يلاحظ وجود بقع شديدة التلوث تمتد لمسافات كبيرة على سطح المياه إلى جانب تراكم المخلفات الصلبة بمختلف أشكالها الأمر الذي دفع السلطات إلى وضع لافتات تحذيرية من السباحة في مساحات شاطئية ذات معدلات التلوث الأعلى .

وتصب مياه الصرف الصحي في البحر منذ عقود لكن هذه المياه المبتذلة كانت سابقاً تمر عبر محطة معالجة قديمة توقف العمل بها منذ سنوات من دون إيجاد بدائل، مع تداعي المنشآت في البلاد بسبب النزاع الدائر منذ نحو عقد من الزمن.

في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتواصل تبقى السباحة والهروب الى الشواطىء في بلد يفتقر إلى المرافق الترفيهية متنفسا لسكان البلاد مما يدفع البعض للنزول إلى البحر رغم المخاطر.