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بالصور.. حسين أميرعبداللهيان يودع محمد جواد ظريف

بالصور.. حسين أميرعبداللهيان يودع محمد جواد ظريف
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

بدأ حسين أميرعبداللهيان وزير الخارجية الإيراني الجديد، عمله اليوم في لقاء خاص مع وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، وعقب الاجتماع ، غادر محمد جواد ظريف الوزارة مودعا من قبل أميرعبداللهيان.

العالم - إيران

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